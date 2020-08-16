Кількох учасників акції в Мінську затримали силовики

Біля найбільшого в Білорусі універсального магазину (ГУМ) затримали кількох учасників сьогоднішньої акції в Мінську. Затриманих відвезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода - Білорусь" у Telegram.

Повідомляється, що біля ГУМа співробітники правоохоронних органів у штатському вискочили з білого мікроавтобуса без номерів, схопили кілька осіб та повезли їх в невідомому напрямку. Натовп протестуючих був обурений, однак не вступив в протистояння з силовиками.

Відзначимо, сьогодні в Білорусі відбувся найбільший в історії країни мітинг. Марш свободи в Мінську зібрав, за різними оцінками, близько 200 тисяч осіб. На даний момент масові акції вже завершені, і люди розходяться по домівках.

Нагадаємо, на мітингу в Мінську опозиція озвучила свої політичні вимоги; зокрема, протестувальники хочуть відставки чинного президента Олександра Лукашенка і звільнення всіх політичних ув'язнених.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні акції пройшли по всій Білорусі.