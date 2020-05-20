У кількох районах Києва повністю відключать воду

Киянам порадили запастися необхідною кількістю води
У Києві почали заміну запірної арматури на НВС "Виноградар-ІІІ". На період виконання робіт водопостачання у кількох районах столиці буде обмежено.
Про це повідомили у "Київводоканалі".
Зазначається, що роботи триватимуть два дні - з 22:00 вечора 22 травня до 20:00 24 травня. Через пониження тиску водопостачання може бути відсутнє на верхніх поверхах будинків у таких зонах:
"Цей проєкт здійснюється в рамках нашої інвестиційної програми. Заміна запірної арматури дозволить підвищити надійність роботи системи водопостачання та уникнути аварійних ситуацій", - пояснили у компанії.
У "Київводоканалі" також перепросили за незручності і порадили киянам запастися необхідною кількістю води.
Нагадаємо, учора у Києві почалася друга фаза відключень гарячої води. Випробовувати тепломережі будуть в районах Солом'янки, Шулявки, Теремків, Осокорків і центру столиці. Адреси будинків, де буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання, розміщені на офіційному сайті "Київтеплоенерго".
Перший етап гідравлічних випробувань тепломереж у Києві стартував 12 травня. Як повідомляло РБК-Україна, гарячу воду на два тижні відключили у 2,6 тис. будинків в житлових масивах Троєщина, Лісовий і Оболонь.
Автор: Роман Калиниченко