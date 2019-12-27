У декількох містах переглянули тарифи на опалення

Декілька українських міст, серед яких Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів, переглядають тарифи на тепло. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як нагадав Гончарук, раніше уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

"Яскравий приклад Кропивницького - там сума в платіжці вже буде меншою на 28,7%. Закликаю всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу", - написав він.

Нагадаємо, на цьому тижні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував зниження тарифів на тепло до 30%. За його словами, платіжки в грудні можуть бути знижені на 300-400 гривень.

Згідно з постановою Кабміну, в разі зміни розміру нарахувань за опалення і гаряче водопостачання в зв'язку зі зміною для них ціни природного газу протягом опалювального періоду теплопостачальні організації повинні відображати це щомісяця в платіжних документах споживачів, надісланих в місяці, який слідує за розрахунковим періодом.