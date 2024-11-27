Недавно некоторые ВПЛ могли "потерять" выплаты: что случилось и как их восстановить
Недавно органы социальной защиты могли прекратить выплаты некоторым внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию от главы временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав ВПЛ и других лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, Павла Фролова.
Содержание
Почему некоторые ВПЛ могли "потерять" выплаты
Народный депутат напомнил, что в конце августа 2024 года Кабинет министров автоматически продлил выплаты помощи на проживание еще на полгода тем внутренне перемещенным лицам, кто их уже получал.
В то же время, в течение сентября органы социальной защиты проверяли, соответствуют ли получатели установленным требованиям.
"И по результатам этой верификации некоторым помощь была прекращена", - уточнил Фролов.
Он объяснил также, какие именно критерии проверяли:
- имущественные - наличие собственного жилья на территории, где не ведутся боевые действия или которая не оккупирована, депозита в банке или покупки от 100 тыс. грн и т.п.
- финансовые - среднемесячный совокупный доход семьи или человека
- статус - не изменился ли статус работоспособности получателя помощи
Глава временной специальной комиссии ВРУ отметил, что порядок проведения проверок не обязывает органы соцзащиты сообщать о его результатах.
"Следовательно, в случае несоответствия критериям, выплату пособия могли остановить с месяца, наступающего после месяца автоматического продления", - добавил он.
Как возобновить выплаты и что для этого нужно
По словам Фролова, в случае непонятных причин прекращения выплат, внутренне перемещенным лицам следует письменно обратиться в орган, где они состоят на учете.
"С требованием предоставить обоснованное объяснение прекращения выплат", - объяснил он.
Нардеп уточнил, что - при наличии оснований - только письменное решение уполномоченного органа может быть обжаловано.
В заключение стоит отметить, что для ВПЛ в Украине открыли недавно сервис с бесплатными консультациями юристов. Таким образом при необходимости вынужденные переселенцы могут оперативно получить консультацию специалиста в режиме реального времени.
Напомним, ранее мы рассказывали, что доступного жилья для ВПЛ в Украине станет больше.
Читайте также, как ВПЛ не потерять выплаты при переезде.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.