RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Несанкционированные сообщения вредят. Маляр напомнила, кто может объявлять новости с фронта

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас многие, публикуя запрещенную информацию, пытаются использовать высокий интерес к теме боев за Соледар и успеть заработать на этом популярность или деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram.

Маляр напомнила, что по статье 114-2 УК преступлением является публичное обнародование информации о:

  • движение;
  • перемещение;
  • расположение войск ВСУ.

То есть информацию типа: "взяли город под контроль, покинули город, находятся в такой-то части города, отошли из такой-то части в такую и т.п.", нельзя публиковать если она не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны, или другими уполномоченными государственными органами.

Обнародовать информацию о движении, перемещении, местонахождении наших войск имеют право только:

  • президент Украины;
  • министр обороны;
  • главнокомандующий;
  • начальник Генерального штаба;
  • специально уполномоченные лица Минобороны и Генштаба.

"Публичная информация всех других лиц неофициальна и не верифицирована Генштабом", - сказала заместитель министра обороны.

Она также подчеркнула, что гражданские лица, кроме вышеназванных президента и министра обороны, не владеют никакой информацией об актуальности событий на фронте.

"Информация уполномоченными лицами обнародуется с учетом не только оперативных обстоятельств, но и наших военных планов. Гражданские лица не знают этих планов и поэтому не понимают контекст, в котором представляют фрагменты информации, которые стали им известны. Чем наносят вред нашей обороне", - объяснила Маляр.

Напомним, в ВСУ показали, как украинские военные уничтожают врагов в Соледаре.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия совершила битву за города Донецкой и Луганской областей принципиальной для себя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины