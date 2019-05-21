Нерезиденти збільшили портфель ОВДП України з початку року в шість разів

Портфель нерезидентів облігацій внутрішнього державного займу (ОВДП) України з початку року зріс більше ніж у шість разів і на сьогодні становить близько 39,7 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, вкладення в ОВДП фізичних осіб також демонструють позитивну динаміку. За минулий рік цей показник збільшився в чотири рази (з 1,5 млрд грн до 6,0 млрд грн) і сьогодні становить 9 млрд грн.

За даним міністерства, за неповних 5 місяців на внутрішньому ринку Мінфін залучив 147 млрд грн. За це період ставка запозичень за короткостроковими ОВДП в гривні впала з 19,5% до 18,5%.

"Така тенденція, що спостерігалася з кінця квітня, була також зумовлена очікуваннями інвесторів в державні цінні папери. Крім цього 25 квітня відбулося зниження облікової ставки НБУ з 18% до 17,5%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава Ради Національного банку україни Богдан Данилишин зазначив сприятливі чинники для курсу національної валюти з початку року і попередив про ризики в літні місяці.

Зазначимо, за даними НБУ, рекордний приплив іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП у квітні призвів до ревальвації: гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара і 3,1% м/м до євро.