Нерезиденти збільшили купівлю українських ОВДП у дев'ять разів

Портфель нерезидентів облігацій внутрішньої позики (ОВДП) з початку 2019 року виріс більше ніж у дев'ять разів з 6,3 млрд грн до 57,2 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

За даними прес-служби, цьому сприяли макроекономічна стабільність, а також приєднання України до мережі міжнародного центрального депозитарію цінних паперів Сlearstream.

Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 185,6 млрд грн порівняно із 84,1 млрд грн за відповідний період минулого року. Зокрема цього року було випущено ОВДП в гривні - 120,2 млрд грн, в доларах - 2,2 млрд доларів та в євро - 0,2 млрд євро.

За даними прес-служби, державні запозичення станом за перші шість місяців цього року за загальним фондом державного бюджету склали близько 241,7 млрд грн. При цьому, платежі з погашення державного боргу станом на 1 липня 2019 року становили 211,0 млрд грн.

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій заявив, що в Національному банку не бачать загрози в тому, що нерезиденти істотно збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України.

Відзначимо, голова Ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що в найближчі місяці боргові фактори будуть надавати вплив на валютний ринок в Україні. Згідно з його прогнозом, у липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися у валюту і виводитися з України.