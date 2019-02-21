Суди допомагають Порошенку "фальсифікувати вибори", - Власенко

Ілюстративне фото (ba.org.ua)

Тимошенко оскаржила в суді "незаконну агітацію з боку чинного президента"

Рішення шостого апеляційного адмінсуду про відхилення позову Юлії Тимошенко про використання кандидатом у президенти Петром Порошенком своєї посади для можливої незаконної агітації є віддзеркаленням "судової реформи імені Петра Порошенка". Про це заявив представник позивача, народний депутат Сергій Власенко за підсумками судового засідання, яке відбулося 20 лютого у Києві, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Раніше Тимошенко оскаржила в суді "незаконну агітацію з боку чинного президента". 9 лютого під час форуму "Відкритий діалог" в Палаці спорту Петро Порошенко як кандидат у президенти виголошував свою передвиборну програму, його безоплатно транслювали три телевізійні канали. На сайті глави держави ця подія позиціонувалася як захід за участю глави держави, а не кандидата в президенти, заявляли у "Батьківщині".

"Під час розгляду справи і в судовому рішенні суд визнав всі обставини, на які посилалася позивач Юлія Тимошенко, але наприкінці суд побоявся сказати, що це порушення закону. От таких боягузливі, непрофесійні суди створив Петро Порошенко, щоб покривати свої фальсифікації на виборах", – пояснив Власенко.

Власенко вважає, що телевізійників попередили, рішення було заздалегідь відоме, спрогнозоване, не зважаючи на "очевидне порушення виборчого законодавства Порошенка".

За словами Власенка, команда Тимошенко буде подавати апеляцію на рішення суду упродовж 2 днів, як це передбачено законом, хоча й розуміє, що "сподівання на те, що сформований Порошенком Верховний суд України стане на сторону закону, є мізерними".