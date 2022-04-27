Санду поскаржилася на слабку армію Молдови. Хоче посилити за досвідом нейтральних країн

Президент Молдови Майя Санду вважає, що молдавську армію необхідно посилити, зробити її професійною і сучасною. На її думку, це інвестиція в безпеку і захист країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

Зокрема, вона підкреслила, що розвитку оборонного сектора не приділялося належної уваги, тому у Молдови немає необхідного військового захисту.

"Наша армія залишилася без оснащення, без військової техніки. І зараз ми гостро відчуваємо наслідки", - сказала Санду.

За її словами, Генштаб Національної армії пройшов випробування конфліктом в Придністров'ї, проте зараз зрозуміло, що лише сильна армія дає країні свободу дій, впевненість у собі і стратегічний вибір.

"Інвестиції в армію необхідні, це важливо для держави, інфраструктури, безпеки. Молдова повинна перейняти досвід інших нейтральних держав щодо зміцнення збройних сил", - додала Санду і пообіцяла модернізувати молдавську армію та національну систему оборони.