Неприятный разговор. Шольц рассказал о недавних переговорах с Путиным

Канцлер поделился с журналистами деталями своего телефонного разговора с Путиным, отметив, что он не был приятным. Он пояснил, что считал эту беседу ответственной и необходимой.

Также он напомнил, что перед началом войны встречался с Путиным и высказал свою точку зрения, четко дав понять, что причины, которые тот позже озвучил как оправдание для развязывания войны, не соответствуют действительности.

Канцлер отметил, что неоднократно общался с главой Кремля по телефону до конца 2022 года, и ни один из этих разговоров не был легким или приятным. По словам Шольца, на этот раз ситуация не изменилась, однако, по его мнению, такие диалоги важны.

Он добавил, что существуют те, кто надеется, будто мир можно быстро установить с помощью одного телефонного звонка. Однако он назвал такие ожидания иллюзией и подчеркнул, что Путин не изменил своей позиции и не отошел от нее даже на шаг.

"Все аргументы фактически повторились снова. И для меня было понятно, что я также должен повторить свои. То есть, Путин, не ждите, что мы уменьшим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска", - пояснил он.

Переговоры Шольца и Путина

15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил главе Кремля.

Во время беседы канцлер осудил действия России в войне против Украины, призвав диктатора вывести войска и подняв вопрос возможных переговоров с Киевом.

После разговора Шольц заявил, что позиция Путина по войне осталась неизменной. В то же время он отметил, что считал необходимым провести этот диалог, в том числе в контексте предстоящего саммита G20.