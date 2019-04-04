Безперервне засідання ЦВК може тривати і на вихідних

Безперервне засідання Центральної виборчої комісії щодо прийняття паперових протоколів про результати голосування на виборах в Україні з мокрими печатками триватиме і у вихідні дні. Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що комісія поки утримується від оголошення остаточної дати повторного голосування.

"Така ймовірність (роботи на вихідних, - ред.) є. Адже ЦВК працює у безперервному режимі. І, незважаючи на те, що ЦВК демонструє безпрецедентну швидкість, все одно ми поки що утримуємось від оголошення остаточної дати саме повторного голосування", - повідомив Радченко.

За словами замглави комісії, дата оголошення результатів поки невідома через необхідність уточнення протоколів.

"Ми дуже сподіваємось, що ми зможемо оголосити ці результати. Але 15 протоколів на уточненні. В кожному конкретному випадку це відбувається окремо. Як ви бачите із рішень, ЦВК зобов’язує кожну ОВК виготовити протокол з позначкою уточнення у кожному випадку до конкретної дати. Були дати до 4-го включно, до 5-го включно поки що", - повідомив Радченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК направила 15 протоколів про результати президентських виборів в Україні 2019 на уточнення.

Як писало РБК-Україна раніше, в ЦВК відзначили, що на даний момент результати виборів не є остаточними. Остаточні ж будуть оголошені після того, як Центрвиборчком прийме оригінали протоколів від усіх окружних виборчих комісій.

Додамо, сьогодні ЦВК опрацювала 100% протоколів. Згідно з підрахунками, у Володимира Зеленського підтримка 30,24% виборців, у Петра Порошенка - 15,95%.