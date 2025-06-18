"Неправильно поняли": Австрия оправдалась после заявления о поддержке импорта газа из РФ

Министр энергетики Австрии Элизабет Цехетнер допустила возможность возобновления импорта газа из России после завершения войны в Украине. Однако после критики в ЕС ее ведомство заявило, что слова имели другой контекст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Австрия, которая импортировала российскую энергоносители почти 60 лет, в этом году перешла на импорт сжиженного природного газа (СПГ) через Германию.

Однако в понедельник, 16 июня, министр энергетики на встрече министров в Люксембурге, заявила, что импорт газа из России мог бы возобновиться в будущем.

"Когда война закончится, конечно, это нужно будет учесть", - сказала Цехетнер.

Это был едва ли не первый случай, когда какая-то страна, кроме Словакии и Венгрии, открыто высказывалась о возобновлении поставок из России с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

Однако во вторник, когда Европейская комиссия должна была представить конкретную законодательную стратегию по постепенному отказу от российского газа, австрийское министерство отрицало, что Австрия рассматривает возможность полного сокращения импорта от государственного "Газпрома".

"Распространенное утверждение, что Австрия хочет возобновить импорт российского газа после войны, не говоря уже о сейчас, просто ложное", - заявили в министерстве.

Запрет ЕС на газ РФ станет "правильным сигналом"

В своем заявлении министерство Австрии также добавило, что запрет ЕС на российский газ станет "правильным сигналом" для Москвы, но также подчеркнуло, что энергетическая политика означает, что "доступные цены на энергоносители должны быть обеспечены и в будущем".

Перед принятием законодательного предложения Вена еще подняла несколько вопросов, в частности:

будет ли готова альтернативная инфраструктура к 2027 году,

как полное эмбарго повлияет на цены на электроэнергию и газ,

как гарантировать, что потоки газа нельзя будет отследить в Россию.