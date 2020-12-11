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Через негоду затримались кілька поїздів. Графік вже відновлено

Автор: РБК-Україна

Через погодні умови 10 грудня відбулися затримки п'яти поїздів. Зараз поїзди слідують за графіком, але він може змінюватись при погіршенні погоди.

Про це повідомляє сайт "Укрзалізниці".

Через обмерзання дротів зафіксовано затримки руху наступних поїздів: №88 Ковель - Новоолексіївка, №86 Львів - Новоолексіївка, поїзд №6503 Коростень - Шепетівка, №6242 Фастів - Миронівка, №6037 Київ - Фастів. У середньому затримки склали до півтори години.

Наразі пасажирські поїзди слідують за графіком, залізниця працює в штатному режимі.

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Залізничники радять брати до уваги прогноз погоди під час планування подорожей та організації трансферу до вокзалу.

Нагадаємо, у Києві 10 грудня пройшов крижаний дощ, який перетворив місто на справжню ковзанку. Це призвело до численних аварій і заторів на дорогах.

РБК-Україна писало, що сьогодні зранку в аеропорту "Київ" було скасовано рейси через погіршення погодніх умов. На території працює спецтехніка для підтримання робочого стану аеропорту.

Прогноз погоди
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