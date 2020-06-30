Через негоду у Варшаві затопило вокзали, метро та будівлі міністерств 

Внаслідок сильних злив у Варшаві було затоплено безліч вулиць, домів, лікарень, вокзалів, станцій метро і навіть міністерств. Заступник мера Варшави Рената Казновська заявила, що востаннє так заливало столицю Польщі два роки тому.

Про це повідомляє варшавська міська рада у Facebook.

За словами Ренати Казновської, у Варшаві випало понад 40 л на 1 кв метр, однак завдяки швидкій реакції всіх відповідних служб ситуацію вдалося опанувати. Зазначається, що до рятувальників через негоду надійшло 741 звернення про допомогу.

Крім того, польські метеорологи надали дані, згідно з якими протягом 10 хвилин в деяких районах міста випало 22 мм опадів.

Фото: наслідки негоди у Варшаві (twitter.com)

Нагадаємо, у Міжгірському районі Закарпатської області за дві години випала 20-денна норма дощів.

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