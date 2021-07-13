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Дощі накриють захід та центр України, але на сході буде сухо

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 08:00
Дощі накриють захід та центр України, але на сході буде сухо Фото: Україну накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні дощі накриють центральні та західні області України. Температура повітря буде коливатись від +27 до +32.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі будуть у південних, західних, центральних та частково північних областях. Сухо буде тільки на сході країни та в Криму.

На заході вдень температура повітря складе +27+32, а вночі +15+17.

На півдні очікується вдень +29+32, а вночі +19+21.

У центрі вдень буде +29+32, а вночі +17+19.

На сході прогнозують вдень +30+32, а вночі +17+19.

На півночі вдень буде +30+32, а вночі +17+19.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +30+32, а вночі +18+20.

Нагадаємо, найближчої доби в Україну повернуться грози і шквальний вітер. Ряд областей опади обійдуть стороною, в них збережеться спекотна погода.

Вчора в Україні різко погіршилася погода. Синоптики оголосили штормове попередження.

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