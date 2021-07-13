Дощі накриють захід та центр України, але на сході буде сухо
Сьогодні дощі накриють центральні та західні області України. Температура повітря буде коливатись від +27 до +32.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні дощі будуть у південних, західних, центральних та частково північних областях. Сухо буде тільки на сході країни та в Криму.
На заході вдень температура повітря складе +27+32, а вночі +15+17.
На півдні очікується вдень +29+32, а вночі +19+21.
У центрі вдень буде +29+32, а вночі +17+19.
На сході прогнозують вдень +30+32, а вночі +17+19.
На півночі вдень буде +30+32, а вночі +17+19.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +30+32, а вночі +18+20.
Нагадаємо, найближчої доби в Україну повернуться грози і шквальний вітер. Ряд областей опади обійдуть стороною, в них збережеться спекотна погода.
Вчора в Україні різко погіршилася погода. Синоптики оголосили штормове попередження.