Через негоду в Україні знеструмлені понад 600 населених пунктів

Станом на 7 годину ранку 31 січня через опади та пориви вітру залишаються знеструмленими 602 населені пункти у двох областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що без світла лишились у Сумській області - 440 населені пункти, а в Чернігівській - 162 населені пункти.

"Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 487 працівників та 366 одиниць техніки", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, синоптики третій день прогнозують погіршення погоди в Україні зі штормовим вітром, хуртовинами та снігом.

Сьогодні на заході України дощі та сніг, вдень +2+6, а вночі 0+2. На півночі так само, але менші зливи, вдень +2+4, а вночі -1+1. Синоптики попереджають, що в центрі така ж погода. Втім, у східних областях сьогодні мінлива хмарність.

Вчора через негоду в Україні було знеструмлено майже 400 населених пунктів. У той же день у Луганській області, місті Лисичанськ, через пориви вітру було знеструмлено три насосні станції, внаслідок чого без водопостачання залишилось 23 тис. абонентів.