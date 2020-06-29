Через негоду знеструмлено понад сотню населених пунктів у 4 областях

У Сумській області без світла залишились 60 населених пунктів
Внаслідок негоди без світла залишилися 103 населених пункти у 4 областях. Найбільше постраждала Сумська область.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що знеструмлення відбулося внаслідок ускладнення погодних умов, а саме сильних дощів та поривів вітру.
"Станом на 7 год. 29 червня через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 103 населених пункти у 4 областях, а саме: Сумська - 60, Київська - 21, Чернігівська - 20 та Івано-Франківська - 2", - повідомили у ДСНС.
Аби оперативно відновити електропостачання у зазначених населених пунктах залучили бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов, синоптики прогнозують грози з градом та шквалами.
Також повідомлялося про прогноз погоди на наступний тиждень: у західні області повернуться зливи, а на півдні очікується спека до +35 градусів.
Автор: Роман Калиниченко