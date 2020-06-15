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Синоптики попередили про сильні пориви вітру та грози в Україні

Новини » Надзвичайні події     15.06.2020 - 15:14
Синоптики попередили про сильні пориви вітру та грози в Україні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Такі погодні умови очікуються до кінця доби

У понеділок, 15 червня, в Україні очікується сильний вітер і гроза. Такі погодні умови будуть до кінця доби.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, погіршення погоди очікується в найближчі дві години.

"За даними Українського гідрометцентру, в найближчі дві години з утриманням до кінця доби 15 червня гроза, під час грози шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах очікуються грозові дощі, буде хмарна погода в денний і нічний час доби.

Також РБК-Україна повідомляло, що повінь у Чернівецькій області розмило дороги в декількох села, через що була паралізована робота транспорту.

Крім того, у Закарпатській області через ускладнення погодних умов було затоплене село Приборжавське, негода також зруйнувала 4 мостові переходи.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ГідрометцентрДСНСПогода
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