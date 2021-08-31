Через негоду майже 230 населених пунктів в Україні залишилися без світла
Станом на ранок, 31 серпня, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлені 229 населених пунктів. Жителі у трьох областях залишилися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Станом на 07:00 31 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 229 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ДСНС, через негоду відключення світла сталося у таких областях:
- Київська - 130;
- Чернігівська - 92;
- Кіровоградська - 7.
До відновлення електропостачання було залучено бригади обленерго.
Нагадаємо вчора увечері столицю накрила гроза, через що була обмежена робота станції метро "Героїв Дніпра" і утворилися пробки.
Додамо, сьогодні в Україні погіршиться погода, на заході та сході пройдуть дощі.