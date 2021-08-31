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Через негоду майже 230 населених пунктів в Україні залишилися без світла

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Україна, Вівторок 31 серпня 2021 08:17
Через негоду майже 230 населених пунктів в Україні залишилися без світла Фото: через негоду майже 230 населених пунктів в Україні залишилися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок, 31 серпня, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлені 229 населених пунктів. Жителі у трьох областях залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Станом на 07:00 31 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 229 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС, через негоду відключення світла сталося у таких областях:

  • Київська - 130;
  • Чернігівська - 92;
  • Кіровоградська - 7.

До відновлення електропостачання було залучено бригади обленерго.

Нагадаємо вчора увечері столицю накрила гроза, через що була обмежена робота станції метро "Героїв Дніпра" і утворилися пробки.

Додамо, сьогодні в Україні погіршиться погода, на заході та сході пройдуть дощі.

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