Негода на півдні Європи забрала життя близько 10 людей

В результаті двох буревіїв, які обрушилися на Португалію, Іспанію та Францію, стали не менше 8 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, у середу країни охопив шторм "Ельза", а вже у суботу, 21 грудня, його змінив руйнівний ураган "Фабієн". Пориви вітру досягають 170 км/год. Негода забрала життя вже щонайменше 8 людей.

Зазначається, що у багатьох аеропортах було скасовано рейси, а в Португалії призупинили рух поїздів між Лісабоном та Порто через затоплення залізничних колій. У Франції закрили залізничні вокзали у Бордо, Тулузі та Андаї.

Крім того, шторм торкнувся півдня Британії, де сильні дощі спричинили вихід річок з берегів та руйнування багатьох будинків. Він повеней постраждала Італія. У Венеції вчора рівень води піднявся на 120 сантиметрів на рівнем моря, затопивши близько 30% міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Італії ухвалив рішення про виділення 65 мільйонів євро для відновлення Венеціанської лагуни та самого міста, постраждалого від декількох повеней.

Також РБК-Україна писало, що восени Центральною Європою пронеслися сильні урагани, що спричинили загибель чоловіка в Німеччині та підлітка у Словаччині. Сильний вітер порушував роботу поїздів, валив дерева та руйнував будинки. Подекуди негода призвела до затоплення територій.