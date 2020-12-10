Негода в Україні: в трьох областях обмежать рух фур та автобусів

Фото: пробки через снігопад (РБК-Україна)

У Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях обмежать рух вантажівок і автобусів через негоду. Обмеження пов'язані з проведенням обробки автодоріг спецтехнікою.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, 10 грудня синоптики прогнозують погіршення погодних умов - очікується дощ і мінусова температура.

"Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП і утворення заторів, введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту і автобусів на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття в Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. В даний час ускладнень руху та затори не спостерігаються", - повідомили в ГСЧС .

Також рятувальники закликали водіїв до уважності та обережності на дорогах.

"Дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму, необхідних відстаней і враховуйте застереження фахівців, плануючи свій маршрут", - звернулися до водіїв рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні на більшій частині України очікуються опади у вигляді дощу і снігу, температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +9 градусів.

Відзначимо, раніше синоптики повідомили, що найближчими днями погода в Україні істотно погіршиться.