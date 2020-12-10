Мокрий сніг, дощ і пориви вітру: в Україні попередили про погіршення погоди

Фото: сніг (РБК-Україна)

В Україні 10-11 грудня синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Очікуються мокрий сніг, дощ, ожеледиця і сильний вітер.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Вночі 10 грудня на заході та півдні України, а також вдень у більшості областей очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду. Вночі в західних і Одеській областях на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та Київській області 10 грудня також буде ожеледиця на дорогах, пориви вітру 15-18 м / с (І рівень небезпеки, жовтий).

Також 10-11 грудня на правобережжі країни прогнозують мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. У північно-східній частині, північних і центральних областях місцями ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - додали рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні на більшій частині України очікуються опади у вигляді дощу і снігу, температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +9 градусів.

Відзначимо, раніше синоптики повідомили, що найближчими днями погода в Україні істотно погіршиться.