Дощі та сніг відійшли. В Україні сьогодні хмарно та холодно: прогноз погоди
Фото: в Україні сьогодні хмарно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики повідомили, якою сьогодні буде погода в Україні. Хмарно та холодно буде у всіх регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
У всіх областях сьогодні хмарно. Втім, відійдуть дощі та снігопади. Температура повітря складе:
- на заході вдень -2+5, а вночі -2-10,
- на півночі вдень 0+3, а вночі -2-4,
- на сході вдень +5+7, а вночі +3+5,
- на півдні вдень +5+7, а вночі +2+5,
- у центрі вдень -1+7, а вночі -1+4.
Прогноз у Києві
У столиці сьогодні очікується хмарна погода. Температура повітря вдень складе -1+1, а вночі -1-3.