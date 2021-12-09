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Дощі та сніг відійшли. В Україні сьогодні хмарно та холодно: прогноз погоди

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 06:00
Дощі та сніг відійшли. В Україні сьогодні хмарно та холодно: прогноз погоди Фото: в Україні сьогодні хмарно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики повідомили, якою сьогодні буде погода в Україні. Хмарно та холодно буде у всіх регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях сьогодні хмарно. Втім, відійдуть дощі та снігопади. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -2+5, а вночі -2-10,
  • на півночі вдень 0+3, а вночі -2-4,
  • на сході вдень +5+7, а вночі +3+5,
  • на півдні вдень +5+7, а вночі +2+5,
  • у центрі вдень -1+7, а вночі -1+4.

Дощі та сніг відійшли. В Україні сьогодні хмарно та холодно: прогноз погоди

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні очікується хмарна погода. Температура повітря вдень складе -1+1, а вночі -1-3.

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