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Завтра в Києві мокрий сніг та ожеледиця

Новини » Суспільство    12.02.2019 - 16:48
Завтра в Києві мокрий сніг та ожеледиця
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура вночі та вдень вище 0°

У Києві затра, 13 лютого, синоптики прогрозують вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, на дорогах подекуди ожеледицю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, завтра в Києві також буде хмарна погода, вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий, температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій киян закликають бути обережними, пересуваючись містом.

Нагадаємо, раніше у КМДА водіїв закликали у вівторок 12 лютого не виїжджати на приватних автомобілях, оскільки у Києві очікуються значні опади.

Як писав Styler, в Україну йде арктичне повітря, яке принесе з собою похолодання. Так, вже в ніч з 12 на 13 лютого в Україні очікується зниження температури, яке почнеться з західних областей. 

Відносне тепло в середу збережеться на сході та півдні країни. Денна температура тут складе від +3 до +7 градусів. У центральних областях найхолодніше буде у Вінницькій області, а найтепліше в Дніпрі.

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні Завтра в Києві очікується мокрий сніг
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