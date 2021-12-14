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Резніков: міжнародне співтовариство дало чіткий сигнал - у разі нападу Україна не буде сама

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Вівторок 14 грудня 2021 19:57
Резніков: міжнародне співтовариство дало чіткий сигнал - у разі нападу Україна не буде сама Фото: міністр оборони Олексій Резніков (t.me/OP_UA)
Автор: Валерія Поліщук

Міжнародне співтовариство дало чіткий сигнал. У разі вторгнення Росії - Україна не залишиться сама.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Чіткий сигнал міжнародного співтовариства, що Україна не залишиться сама в разі відкритого вторгнення Росії в Україну. І я розумію це так, що мова піде не про чергове висловлення стурбованості, а про практичні, жорсткі дії, спрямовані на високу ціну цієї агресії для Росії", - заявив міністр.

Він також додав, що війна в Україні означає Війна в Європі.

"Треба чітко усвідомлювати, що війна в Україні буде війною в Європі", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, Резніков вважає, що вторгнення Росії в Україну переведе світ у нову еру.

Крім того, Резніков раніше заявляв, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою різаниною, а також попередив, що"російські військові повернуться на батьківщину в трунах".

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Російська Федерація Україна Олексій Резніков
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