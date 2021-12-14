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Сніг з дощем у чотирьох областях, на іншій території - сухо: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 06:00
Сніг з дощем у чотирьох областях, на іншій території - сухо: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні сніг та дощ в чотирьох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 грудня. Сьогодні очікується сніг з дощем у чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях очікується мокрий сніг. Водночас в інших же регіонах - без опадів та мінлива хмарність. Температура повітря складе:

  • на заході вдень від 0 до -2, вночі - від 0 до -4;
  • на півночі вдень від -1 до +1, вночі - від -1 до +1;
  • на сході вдень від 0 до +3, вночі - від -1 до +1;
  • на півдні вдень від +2 до +6, вночі - від 0 до +2;
  • у центрі вдень від -1 до +1, вночі - від -1 до +1.

Прогноз у Києві

Очікуються дощ зі снігом. Температура повітря днем та вночі сягатиме позначок від -1 до +1.

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