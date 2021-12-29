ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Снігопади відійшли. В Україні похолодає до -11: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Київ, Середа 29 грудня 2021 06:00
Снігопади відійшли. В Україні похолодає до -11: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні будуть снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні очікується мороз до -11, снігопади відійдуть. У п'яти областях буде невеликий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Загалом снігопади відійдуть, але не у всіх областях. У Львівській та Закарпатській області буде невеликий снігопад. Сніг з дощем прогнозують у Харківській, Донецькій та Луганській.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень -1-5, а вночі -2-10,
  • на півночі вдень -4-6, а вночі -9-11,
  • на сході вдень 0-2, а вночі -2-9,
  • на півдні вдень -1-5, а вночі -3-9,
  • у центрі вдень -2-5, а вночі -6-9.

Снігопади відійшли. В Україні похолодає до -11: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні буде хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень складе -2-6, а вночі -7-9.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Зеленський увів санкції проти двох нових каналів оточення Медведчука
Зеленський увів санкції проти двох нових каналів оточення Медведчука
DAILY
Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу