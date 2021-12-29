Снігопади відійшли. В Україні похолодає до -11: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні сьогодні будуть снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні очікується мороз до -11, снігопади відійдуть. У п'яти областях буде невеликий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Загалом снігопади відійдуть, але не у всіх областях. У Львівській та Закарпатській області буде невеликий снігопад. Сніг з дощем прогнозують у Харківській, Донецькій та Луганській.
Температура повітря складе:
- на заході вдень -1-5, а вночі -2-10,
- на півночі вдень -4-6, а вночі -9-11,
- на сході вдень 0-2, а вночі -2-9,
- на півдні вдень -1-5, а вночі -3-9,
- у центрі вдень -2-5, а вночі -6-9.
Прогноз у Києві
У столиці сьогодні буде хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень складе -2-6, а вночі -7-9.