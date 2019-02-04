Негода в Німеччині: в аеропорту Мюнхена скасували 140 рейсів

За даними німецької метеослужби, в Альпах місцями випало до 30 нових сантиметрів снігу

В аэропорту Мюнхена (Германия) сегодня, 4 февраля, в связи со снегопадом в Баварии отменили 140 рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

Кроме того, часть рейсов отменили из-за забастовки в аэропорту Гамбурга.

По данным немецкой метеослужбы, в Альпах местами выпало до 30 новых сантиметров снега. Во многих школах отменили занятия в связи с непогодой.

Также стоит отметить, что в ряде регионов баварских Альп объявлен 4 уровень опасности схода лавин.

Как писало РБК-Украина, в Италии несколько тысяч автомобилей застряли на заснеженной автомагистрали А22.

Также сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки из-за сильных морозов и снегопады погиб по меньшей мере 21 человек. На среднем западе США температура опускалась до -30 градусов Цельсия, местами до -50 градусов Цельсия.