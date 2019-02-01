У США 21 людина загинула через аномальні холоди

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На Середньому Заході США побито десятирічні температурні рекорди

На Середньому Заході Сполучених Штатів Америки через сильні морози та снігопади загинула мінімум 21 людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The New York Times.

Такі дані наводить влада США.

Зазначено, що серед жертв циклону - 18-річний студент з Айова-Сіті, який був знайдений на вулиці близько кампусу місцевого університету.

Так, у регіоні температура опускалася до -30 градусів Цельсія і навіть до -50 градусів Цельсія. Низькі температури при цьому супроводжуються снігопадом і сильним вітром. Причина аномальних холодів - арктичний циклон.

За даними видання, в регіоні побиті десятирічні температурні рекорди. За 30 і 31 січня в аеропортах було скасовано 5 тисяч рейсів.

Як писало РБК-Україна у п'ятницю, 1 лютого, в результаті сильних морозів у Сполучених Штатах Америки (США) загинули щонайменше 12 осіб.

Додамо, станом на 31 січня було відомо про 8 загиблих через аномальні холоди в США.

Нагадаємо, в січні 2018 року повідомлялося, що у Штатах в результаті сильних морозів загинули щонайменше 19 осіб.