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У США 21 людина загинула через аномальні холоди

Новини » Надзвичайні події    01.02.2019 - 13:57
У США 21 людина загинула через аномальні холоди
Ілюстративне фото (GettyImages)

На Середньому Заході США побито десятирічні температурні рекорди

На Середньому Заході Сполучених Штатів Америки через сильні морози та снігопади загинула мінімум 21 людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The New York Times.

Такі дані наводить влада США.

Зазначено, що серед жертв циклону - 18-річний студент з Айова-Сіті, який був знайдений на вулиці близько кампусу місцевого університету.

Так, у регіоні температура опускалася до -30 градусів Цельсія і навіть до -50 градусів Цельсія. Низькі температури при цьому супроводжуються снігопадом і сильним вітром. Причина аномальних холодів - арктичний циклон.

За даними видання, в регіоні побиті десятирічні температурні рекорди. За 30 і 31 січня в аеропортах було скасовано 5 тисяч рейсів.

Як писало РБК-Україна у п'ятницю, 1 лютого, в результаті сильних морозів у Сполучених Штатах Америки (США) загинули щонайменше 12 осіб.

Додамо, станом на 31 січня було відомо про 8 загиблих через аномальні холоди в США.

Нагадаємо, в січні 2018 року повідомлялося, що у Штатах в результаті сильних морозів загинули щонайменше 19 осіб.

Внаслідок аномальних морозів в США загинули 12 людей В результаті аномальних морозів в США загинули 8 осіб
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