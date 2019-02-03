В Італії на засніженій автомагістралі застрягли тисячі автомобілів

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Рятувальники врятували понад 200 осіб

В Італії декілька тисяч автомобілів застрягли на засніженій автомагістралі А22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, рятувальники врятували понад 200 осіб, які були змушені декілька годин стояти в заторі на засніженій автомагістралі.

За словами прес-секретаря рятувальної служби автономної провінції Больцано, довжина черги на маршруті, що об'єднує Італію з Австрією, досягає 16 кілометрів.

Прес-секретар додав, що точну кількість автомобілів, які стояли в заторі, важко назвати, але їх було декілька тисяч.

Зазначається, що інформації про жертв інциденту не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки через сильні морози та снігопади загинула щонайменше 21 людина. На середньому заході США температура опускалася до -30 градусів Цельсія, місцями до -50 градусів Цельсія.

Раніше РБК-Україна писало, що на північному заході Великобританії 30 січня сильний снігопад став причиною перебоїв у роботі аеропортів Манчестера і Ліверпуля. В аеропортах протягом деякого часу були повністю закриті злітно-посадкові смуги.