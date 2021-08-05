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Непереможна українка вийшла до півфіналу Олімпійських ігор з карате

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Четвер 05 серпня 2021 13:40
Непереможна українка вийшла до півфіналу Олімпійських ігор з карате Фото: каратистка Анжеліка Терлюга (GettyImages)
Автор: Владислав Красінський

Одеситка Анжеліка Терлюга вийшла в півфінал Олімпійських ігор з першого місця в своїй групі. Україна гарантовано отримає медаль з карате.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Терлюга почала кваліфікацію з мінімальної перемоги (1:0) над єгиптянкою Радва Сайед.

Далі пішли дві нічиї проти казашки Молдір Жангбирбай (4:4) і австрійки Беттіни Планк (0: 0).

В останній сутичці кваліфікації Українка зустрілася з японкою Міхо Міяхара.

Остаточний рахунок 4:0, завдяки секунданту Терлюги, який вчасно помітив, що вона провела двобальний прийом. Після відеоповтору судді погодилися з апеляцією і віддали перемогу українській каратистці.

У півфіналі вона вже сьогодні зустрінеться зі спортсменкою з китайського Тайбею Вень Цзі-Юнь. Незалежно від підсумку сутички Україна отримає ще одну медаль у свій залік.

Відзначимо, що зараз на рахунку України 12 медалей.

Непереможна українка вийшла до півфіналу Олімпійських ігор з карате

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