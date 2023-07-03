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Непобежденный украинец бросил вызов трем экс-чемпионам мира по боксу

Фото: Тарас Шелестюк в профессионалах еще не знал поражения (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Тарас Шелестюк очертил круг желаемых соперников для "большого боя" в полусреднем весе. В список попали Йорденис Угас и еще два бывших чемпиона планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter спортсмена.

37-летний профессионал без единого поражения в карьере стремится к статусному поединку. Желательными оппонентами для украинца стали Кит Турман, Йорденис Угас и Марио Барриос.

"Вот бойцы, с которыми я хочу драться дальше. Проходные бои мне не нужны. Я знаю, что готов на 100% к большой победе и новой главе своей карьеры", – отметил Шелестюк.

Ранее отечественный боксер уже пытался выйти в ринг против Угаса. Однако поединок с экс-чемпионом мира так и не состоялся. Последний бой украинец провел против венесуэльца Маэстре весной прошлого года. Тогда судьи зафиксировали ничью.

Кто такой Тарас Шелестюк

Уроженец Макеевки, чемпион мира-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в первой средней весовой категории (до 69 кг). В профессиональный бокс перешел в 2013 году.

Одержал 19 побед подряд. Первым серьезным соперником стал россиянин Козаев, которого в 2015-м одолел по решению судей. Тогда же завоевал вакантные титулы WBA Inter-Continental и WBO NABO. Клиент компании Banner Promotions, а тренером украинца стал американец Фредди Роуч.

За океаном Шелестюк получил прозвище Real Deal. Младший брат – Богдан Шелестюк – боксер-любитель.

К слову, ранее МОК окончательно лишила Международную боксерскую ассоциацию (IBA) членства в организации.

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