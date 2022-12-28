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Непобежденный американец попал за решетку за 11 дней до титульного боя

Фото: Майк Тайсон и Джервонта Дэвис (facebook.com/GervontaTankDavis)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Джервонта Дэвис оказался в тюрьме. Американский боксер был задержан в округе Бровард (штат Флорида).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TMZ.

В ночь на вторник, 27 декабря, полиция арестовала 28-летнего спортсмена. На 8 января у него запланирована защита чемпионского пояса.

Дэвис оказался в тюрьме из-за избиения человека. Правоохранители задержали американца по делу о семейном насилии. Другие подробности инцидента, повлекшего арест звезды, пока неизвестны. В частности, имя жертвы боксера.

Четвертая защита титула WBA Дэвисом запланирована на январь. Соперником американца станет доминиканский боксер Эктор Луис Гарсия. Ради поединка тот умышленно набрал вес и поднялся со второго полулегкого дивизиона.

Дэвис – непобедимый боксер, сражавшийся в полулегкой, второй полулегкой, легкой и первой полусредней весовой категории. С 2021 года он контролирует чемпионский пояс в первом полусреднем весе. Всего на ринге американец провел 27 поединков, 25 из которых завершил нокаутом.

К слову, ранее WBA вернула боксеров из РФ и Беларуси в актуальные рейтинги.

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