RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Непобежденный американец пообещал побить Ломаченко: когда состоится бой

Фото: Девин Хейни собрался нокаутировать Василия Ломаченко (rte.ie)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира в легком весе по нескольким версиям Девин Хейни пообещал одолеть скандального боксера с украинским паспортом Василия Ломаченко в очном поединке в конце мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

Бой Хейни – Ломаченко назначен на 20 мая. Титульный поединок состоится в Неваде. Легковесы выйдут в ринг MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

В первый раз встретиться боксеры могли еще в 2019 году. Тогда американец бросил вызов Ломаченко, но украинец отказался от боя. Теперь Хейни решил согласиться на поединок, несмотря на историю 4-летней давности, поскольку "болельщики действительно хотят увидеть это сражение".

"Понимаю, что боксерский IQ Ломаченко чрезвычайно высок, но 20 мая докажу миру, что являюсь лучшим бойцем планеты. Я готов защитить свой титул абсолютного чемпиона в убийственной манере", – заверил американский боксер.

Хейни в данный момент контролирует пояса WBC, WBA Super, WBO, IBF и культового издания The Ring в легком весе. На профессиональном уровне он провел 29 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения и завершил нокаутом 15 боев. Рекорд Ломаченко – 17 побед, 2 поражения.

В свою очередь команда украинца Усика начала переговоры о бое с британцем Дюбуа. Поединок с обязательным претендентом от WBA может состояться в июне или июле. Ранее украинский чемпион стремился встретиться с Тайсоном Фьюри.

К слову, ранее разобрали предпосылки срыва поединка Усика и Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Василий ЛомаченкоБокс