МЗС: у Непалі залишаються 80 українців, в них немає можливості вилетіти з країни
В Непалі наразі залишається 80 українських туристів. Більшість із них нині перебувають в горах.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Радіо Свобода".
Наразі з усіма громадянами встановлено зв’язок безпосередньо або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури.
"Створено окрему групу в соціальних мережах для оперативної комунікації. Звернень громадян щодо наявності проблем з житлом чи харчуванням до української дипустанови не надходило", - повідомили в МЗС.
Як відомо, Непал призупинив міжнародні авіаперевезення до 14 травня 2021 року. Крім того, українські авіаперевізники не мають ліцензій на здійснення польотів до Непалу через високогірну місцевість.
Посольству та почесному консульству в Непалі доручено відстежувати можливу організацію спецрейсів інших країн.
Раніше повідомлялося, що у таборі альпіністів на Евересті в Непалі фіксують хворих з симптомами COVID-19. Працівники базового табору розказали про 17 підтверджених випадків коронавірусної хвороби у мешканців табору.
Нагадаємо, минулого року влада Непалу закрила доступ до Евересту через виявлення випадку коронавірусу.