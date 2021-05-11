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МЗС: у Непалі залишаються 80 українців, в них немає можливості вилетіти з країни

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 12:49
МЗС: у Непалі залишаються 80 українців, в них немає можливості вилетіти з країни Фото: більшість українців залишаються в горах (wikimedia.by/Luca Galuzzi)
Автор: РБК-Україна

В Непалі наразі залишається 80 українських туристів. Більшість із них нині перебувають в горах.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Радіо Свобода".

Наразі з усіма громадянами встановлено зв’язок безпосередньо або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури.

"Створено окрему групу в соціальних мережах для оперативної комунікації. Звернень громадян щодо наявності проблем з житлом чи харчуванням до української дипустанови не надходило", - повідомили в МЗС.

Як відомо, Непал призупинив міжнародні авіаперевезення до 14 травня 2021 року. Крім того, українські авіаперевізники не мають ліцензій на здійснення польотів до Непалу через високогірну місцевість.

Посольству та почесному консульству в Непалі доручено відстежувати можливу організацію спецрейсів інших країн.

Раніше повідомлялося, що у таборі альпіністів на Евересті в Непалі фіксують хворих з симптомами COVID-19. Працівники базового табору розказали про 17 підтверджених випадків коронавірусної хвороби у мешканців табору.

Нагадаємо, минулого року влада Непалу закрила доступ до Евересту через виявлення випадку коронавірусу.

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