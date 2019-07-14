У Непалі число загиблих в результаті повеней досягло 55

В Непалі число загиблих в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, досягла 55. Про це в неділю повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву міністерства внутрішніх справ країни.

За даними непальського МВС, не менше 30 людей вважаються зниклими безвісти, понад 30 отримали серйозні поранення.

Проливні дощі почалися в Непалі в четвер, 11 липня. Стихія торкнулася понад 20 районів країни, евакуйовано понад 1,1 тис. осіб. В результаті зсувів опинилися заблокованими кілька автотрас. Майже 30 тис. співробітників сил безпеки мобілізовані для того, щоб надати необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що жертвами повеней і селів, викликаних продолжавшимися останні два дні проливними дощами, стали вже 32 людини. В даний час повені зафіксовані у 21 з 77 повітів країни. Поліція Непалу мобілізувала для порятунку населення майже 30 тис співробітників правоохоронних органів, у цілому вже врятовано понад 130 осіб.