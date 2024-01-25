Непал раскритиковал РФ и потребовал компенсаций за погибших на войне в Украине наемников

"По оценкам, российская армия завербовала более 200 граждан Непала для участия в боевых действиях в Украине, и по меньшей мере 14 из них погибли там", - сказал он.

Сауд добавил, что Непал попросил Россию немедленно прекратить вербовку непальских граждан в свою армию, немедленно вернуть тех, кто уже служит в армии, репатриировать тела убитых, а также вылечить и вернуть тех, кто был ранен в боях.

Непал также требует от России денежной компенсации для семей непальских граждан, погибших во время боевых действий.

Часть наемников в плену в Украине

Россия заявила, что среди 14 подтвержденных убитых граждан Непала есть 12 тел. Большинство непальцев хотят, чтобы тела их умерших родственников были кремированы в соответствии с религиозными ритуалами.

"У нас есть информация, что пятеро наших граждан, которые воевали на стороне россиян, находятся в плену у украинской стороны. Мы просим российскую сторону предпринять инициативы по их освобождению", - сказал Сауд.

Российское законодательство позволяет иностранным гражданам записываться в армию после подписания контракта с Министерством обороны. Ранее российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который ускоряет путь к российскому гражданству для иностранцев, которые записываются в армию РФ.

Издание пишет, что Украина якобы также наняла некоторых непальцев для участия в боевых действиях в качестве солдат, но глава МИД Непала сообщил, что не располагает такой информацией.

Россияне набирают на войну против Украины иностранцев

Как сообщалось ранее, российские войска испытывают дефицит кадровых военных для восполнения боевых потерь, поэтому пытаются привлечь иностранных добровольцев для службы.

В частности, страна-террорист занималась вербовкой граждан Кубы на войну в Украине. Последним обещали высокую заработную плату, премии и отпуска.

Также в начале января Непал прекратил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине. Не менее 10 непальских солдат были убиты во время службы в русских армиях.