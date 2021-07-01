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Зеленський підписав закон про виділення 300 млн гривень на неонатальний скринінг в Україні

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Київ, Четвер 01 липня 2021 15:48
Зеленський підписав закон про виділення 300 млн гривень на неонатальний скринінг в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає направлення 300 млн гривень на неонатальний скринінг. Верховна рада схвалила цей документ у другому читанні 17 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Зеленський підписав ініційований ним закон "Про внесення змін до додатка № 3 до закону України "Про державний бюджет України на 2021" щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні", - йдеться в повідомленні.

Верховна рада схвалила цей законопроєкт 17 червня 2021 року. Документ підтримали 333 народних депутати.

Підписаний президентом закон збільшує на 300 млн гривень видатки МОЗ на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

"Ці кошти будуть спрямовані на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу, що дозволить здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику новонароджених для запобігання розвитку генетичних захворювань", - зазначили в ВП.

Зеленський наприкінці березня запропонував внести зміни до державного бюджету на поточний рік. За його словами, вони необхідні для забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні. Відповідний законопроєкт глава держави вніс до Верховної Ради 31 Травня.

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