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Неоднократно предупреждали. Сунак объяснил удары альянса Британии и США по хуситам в Йемене

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Военные Великобритании сегодня ночью, 12 января, присоединились к нанесению ударов по целям хуситов в Йемене из-за игнорирования многочисленных призывов прекратить атаки на торговые суда в Красном море.

Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на общий брифинг с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Позвольте пару слов сказать о ситуации в Черновом море. Альянс Великобритании и США нанес удары против хуситов в Йемене. Это было направлено на уничтожение площадок, с которых запускались дроны и ракеты хуситами против торговых судов в Красном море", - отметил глава британского правительства. .

Сунак подчеркнул, что подобные нападения на корабли в этом регионе несли "уничтожение и беды, приводили к угрозе морскому судоходству".

"После неоднократных предупреждений о необходимости прекращения этих атак после выступлений ООН 10 января, которое говорило о необходимости сохранения свободы мореходства и необходимости прекращения боевых действий - ничего этого не произошло", - рассказал премьер Британии.

По его словам, именно поэтому страна вместе с союзниками по коалиции "прибегла к ограниченным шагам на самозащиту".

"И перед лицом этой агрессии мы всегда будем соблюдать верховенство права", - подчеркнул Сунак.

Удары коалиции по позициям хуситов в Йемене

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 января в ответ на постоянные атаки йеменских хуситов по торговым кораблям в Красном море Британия и США нанесли мощные удары по целям, связанным с этими боевиками.

Напомним, с ноября прошлого года в Красном море йеменские хуситы начали атаковать торговые суда, которые по их появлениям якобы имели связи с Израилем.

Добавим, что сегодня днем в Минобороны Британии отрицали планирование новых ударов по хуситам в Йемене. В ведомстве отметили, что военная операция была необходима для защиты кораблей в Красном море.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в плену у хуситов находятся четверо украинских моряков. Государство работает над их увольнением.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли – читайте в нашем материале.

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ЙеменРиши Сунак