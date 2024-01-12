Неоднократно предупреждали. Сунак объяснил удары альянса Британии и США по хуситам в Йемене

"Позвольте пару слов сказать о ситуации в Черновом море. Альянс Великобритании и США нанес удары против хуситов в Йемене. Это было направлено на уничтожение площадок, с которых запускались дроны и ракеты хуситами против торговых судов в Красном море", - отметил глава британского правительства. .

Сунак подчеркнул, что подобные нападения на корабли в этом регионе несли "уничтожение и беды, приводили к угрозе морскому судоходству".

"После неоднократных предупреждений о необходимости прекращения этих атак после выступлений ООН 10 января, которое говорило о необходимости сохранения свободы мореходства и необходимости прекращения боевых действий - ничего этого не произошло", - рассказал премьер Британии.

По его словам, именно поэтому страна вместе с союзниками по коалиции "прибегла к ограниченным шагам на самозащиту".

"И перед лицом этой агрессии мы всегда будем соблюдать верховенство права", - подчеркнул Сунак.

Удары коалиции по позициям хуситов в Йемене

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 января в ответ на постоянные атаки йеменских хуситов по торговым кораблям в Красном море Британия и США нанесли мощные удары по целям, связанным с этими боевиками.

Напомним, с ноября прошлого года в Красном море йеменские хуситы начали атаковать торговые суда, которые по их появлениям якобы имели связи с Израилем.

Добавим, что сегодня днем в Минобороны Британии отрицали планирование новых ударов по хуситам в Йемене. В ведомстве отметили, что военная операция была необходима для защиты кораблей в Красном море.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в плену у хуситов находятся четверо украинских моряков. Государство работает над их увольнением.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли – читайте в нашем материале.