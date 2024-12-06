Необязательно, но желательно: какой набор инструментов должен быть в авто

Убеждение о том, что инструмент в машине – лишний груз, часто оказывается ложным. Иногда у мужчины-водителя возникают ситуации, когда нужно что-то сделать собственными руками – и тогда очень уместным будет минимальный набор инструмента в багажнике.

Мы говорим не только о том, чтобы иметь в машине инструмент для ремонта в дороге – не все из нас готовы к этому, и не все автомобили, к счастью, в этом нуждаются. Но потребность что-то починить не всегда связана с самой машиной – наши хозяйственные дела не ограничиваются транспортом. Словом, речь идет о том, что определенный инструмент умелому мужчине может понадобиться всегда.

Инструмент в багажнике

Но начать все-таки стоит с автомобиля. Они сегодня настолько сложны, что риск мелкого отказа нельзя исключать даже у более или менее молодой машины. И как ни странно, некоторые проблемы можно устранить своими силами – по крайней мере, чтобы вернуть автомобилю возможность самостоятельно двигаться и добраться до автомастерской.

Базовый набор инструмента в багажнике авто

Плоскогубцы (пассатижи) среднего размера, с губками до 8 – 10 мм в ширину;

Отвертки. Нужно как минимум две: с плоским жалом шириной около 5 мм и с крестообразным в ширину около 4 мм. Но лучше всего иметь отвертку-трансформер с несколькими сменными жалами. Расширенная комплектация – отвертки разной длины, ведь в тесных условиях длинный инструмент может не поместиться, а короткий – не добраться до нужной точки;

Ключ для свечей. Это должен быть именно специальный свечной ключ, причем часто это будет индивидуальный инструмент под конкретную модель двигателя;

Ключи гаечные рожковые. Типичный набор размеров – от 6 до 17 мм. При этом не все могут встречаться на вашей машине, но если мы говорим не только об автомобильном применении, то желательно иметь полный диапазон самых распространенных номиналов.

Монтажная лопатка шириной 1,5-2,0 см и длиной 25-50 см. Надеемся, вам не придется бортить шину в пути (для этого нужно 2 – 3 лопатки), но подобная монтировка является многофункциональным инструментом – лопаткой, ломиком, рычагом, оружием и т.д.

Нож сложен. Важно, чтобы он был крепкий и острый, и позволял перерезать, например, толстую резину, ветки, электрическую проволоку. Будьте осторожны с длиной, ведь это один из критериев признания ножа оружием (более 9 см).

Такой набор рекомендуется с расчетом на то, что с его помощью можно будет проделать неотложные ремонтные работы. Например, поменять или прочистить свечи зажигания, подтянуть/заменить хомуты на шлангах системы охлаждения, затянуть случайно ослабленные гайки и болты, открутить какую-нибудь крепь, добраться до компонентов топливной системы и ламп в фарах и фонарях, починить что-то в электропроводке. Кроме того, некоторые из этих инструментов пригодятся при замене стеклоочистителей и поврежденного колеса, натяжении ремня привода генератора и т.д.

Если коротко

Наличие собственного комплекта инструмента – неважно, в машине или просто "на хозяйстве" – накладывает на мужчину определенную обязанность и в глазах окружающих автоматически переводит его в другой, более высокий статус. Чтобы поддержать его, инструментом нужно научиться владеть хотя бы на элементарном, любительском уровне.

Азы слесарных навыков лучше обрести не экстремальные ситуации, когда все ждут результатов ремонта, а заранее – в комфортных стационарных условиях, дома или в гараже. На автомобиле в несколько лет всегда можно найти, что улучшить своими руками: поменяйте лампочки в фарах, старый патрубок системы охлаждения, сломанный брызговик, кривую антенну, потертую дверную ручку и т.д. Успех в этих маленьких делах придаст вам уверенность в своих силах.