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Необхідно посилити зовнішній кордон через мігрантів, - глави МВС країн ЄС

Автор: Анна Полисученко

Глави МВС країн ЄС заявили про необхідність посилити зовнішній кордон через мігрантів. Проблема також загострилася на тлі захоплення Афганістану талібами, через що багато афганців намагаються втекти з країни, побоюючись репресій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Країни ЄС звинуватили Білорусь у здійсненні "прямого нападу" шляхом виштовхування мігрантів через кордон, і погодилися з необхідністю в майбутньому зміцнити зовнішні кордони.

Європейський Союз звинуватив Олександра Лукашенка в організації прибуття тисяч людей на кордони Литви, Латвії та Польщі у відповідь на санкції, введені проти Білорусі. Міністри внутрішніх справ 27 країн ЄС заявили, що Білорусь прагне "використовувати людей в політичних цілях".

"Така агресивна поведінка ... неприйнятна і рівносильна прямій атаці, спрямованій на дестабілізацію і тиск на ЄС", - йдеться в заяві міністрів.

Держави-члени ЄС стурбовані можливістю повторення європейської міграційної кризи 2015/16 року, коли хаотичне прибуття більше мільйона людей з Близького Сходу порушило систему безпеки і соціального забезпечення блоку країн.

Міністри, без прямої згадки Афганістану, заявили, що "необхідно зміцнити весь зовнішній кордон" ЄС, щоб запобігти незаконному перетинанню кордону в майбутньому.

Нагадаємо, що глави МВС ЄС на позачерговому засіданні обговорять наплив мігрантів з Білорусі до Литви.

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