Потрібно зберегти мораторій на експорт деревини і врегулювати ринок, - експерт

Україна потребує збереження мораторію на експорт дерева, а також законодавчого регулювання цього ринку та боротьби з контрабандою. Інакше українські підприємства зіткнуться з дефіцитом сировини та втратять конкурентоздатність на світовому ринку.

"Треба врегулювати ринок. Прийняти чіткий закон, який би дав можливість всім деревообробникам знати, де, що і по чому вони купляють, а лісівникам - виставити вирощену продукцію на ринок. Мінекономіки повинно мати баланс деревини, який потрібен державі. Держава повинна протекціоністом бути в переробці деревини. Дешеві кредити, робочі місця, підключення дорогостоячого обладнання - це все потрібно робити", - зауважив Марчук у ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, влада має не тільки зберегти мораторій на експорт деревини, але й підтримати вітчизняних виробників меблів та виробів із дерева – наприклад, запропонувати знижки або дотації на придбання дорогого обладнання.

"Дороге обладнання, яке дає глибоку обробку деревини, не завозиться в Україну в достатній кількості. Тому, якщо держава зверне увагу на підтримку глибокої переробки, врегулює питання ринку і фіскальне навантаження на переробників, наша деревообробна промисловість почне зростати. І тоді Україна в балансі деревини буде мати навіть дефіцит деревини у перспективі", - підкреслив Марчук.

