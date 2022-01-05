Відміна мораторію на експорт лісу неможлива без захисту наших національних інтересів, - Стефанішина

Україна повинна сформувати цілісну політику у сфері лісового законодавства, перш ніж знімати мораторій на експорт лісу. Інакше це рішення просто спростить вивіз сировини з України, але ніяк не захистить наші національні інтереси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

"Рішення арбітражної панелі ЄС встановило, що в Україні взагалі немає політики у сфері лісового господарства як такої. Тому було ухвалення у першому читанні законопроекту "Про ринок деревини", - розповіла Стефанішина.

Віце-прем'єр підкреслила: рішення про відміну мораторію не може бути просто ухвалено, без формування певної системи та законодавчого поля.

"В екологічному комітеті, Міністерстві екології готуються відповідні законодавчі ініціативи. Спочатку мають бути ухвалені законодавчі та підзаконні акти, що регулюють екологічну складову та захист лісів. І тоді вже можна говорити про відміну мораторію. Таку комунікацію ми ведемо і з європейською стороною", - пояснила вона.

Стефанішина підкреслила: відміна мораторію - це та ситуація, коли ми можемо виконати рішення міжнародних арбітражних інституцій, лише відстоявши внутрішні інтереси, важливі у цій галузі.

"Треба розуміти: відсутність ринку обігу деревини, при скасуванні мораторію, просто спростить вивіз необробленої деревини. У цій ситуації національний інтерес має бути збережений. І послідовність кроків важливіша за швидкість", - заявила віце-прем'єр.

