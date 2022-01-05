ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відміна мораторію на експорт лісу неможлива без захисту наших національних інтересів, - Стефанішина

Новость на русском →
Київ, Середа 05 січня 2022 13:18
Відміна мораторію на експорт лісу неможлива без захисту наших національних інтересів, - Стефанішина Фото: віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанишина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна повинна сформувати цілісну політику у сфері лісового законодавства, перш ніж знімати мораторій на експорт лісу. Інакше це рішення просто спростить вивіз сировини з України, але ніяк не захистить наші національні інтереси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

"Рішення арбітражної панелі ЄС встановило, що в Україні взагалі немає політики у сфері лісового господарства як такої. Тому було ухвалення у першому читанні законопроекту "Про ринок деревини", - розповіла Стефанішина.

Віце-прем'єр підкреслила: рішення про відміну мораторію не може бути просто ухвалено, без формування певної системи та законодавчого поля.

"В екологічному комітеті, Міністерстві екології готуються відповідні законодавчі ініціативи. Спочатку мають бути ухвалені законодавчі та підзаконні акти, що регулюють екологічну складову та захист лісів. І тоді вже можна говорити про відміну мораторію. Таку комунікацію ми ведемо і з європейською стороною", - пояснила вона.

Стефанішина підкреслила: відміна мораторію - це та ситуація, коли ми можемо виконати рішення міжнародних арбітражних інституцій, лише відстоявши внутрішні інтереси, важливі у цій галузі.

"Треба розуміти: відсутність ринку обігу деревини, при скасуванні мораторію, просто спростить вивіз необробленої деревини. У цій ситуації національний інтерес має бути збережений. І послідовність кроків важливіша за швидкість", - заявила віце-прем'єр.

Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (ліси-кругляка) на 10 років. Проте пізніше у парламенті було зареєстровано проект №4197-д про ринок деревини, у якому є пункт про зняття мораторію на експорт. Не в останню чергу - через тиск ЄС, який потребує сировини з України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Стефанішина
NEWS
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
DAILY
Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога
Стас Козлюкдля РБК-Україна Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога