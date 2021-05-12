Необхідно знайти баланс між екополітикою та економічною безпекою, - РНБО

"Ми, безумовно, підтримуємо підхід щодо імплементації гармонізації європейського законодавства у своїх сферах життєдіяльності, який насамперед стосується життя і здоров’я наших громадян. Але з іншого боку постає питання економічного забезпечення і питання збору відповідних податків, воно теж достатньо актуальне. Для того, щоб забезпечити систему охорони здоров’я наших громадян на відповідному рівні надання медичної допомоги", - пояснив Соловйов.

За його словами, РНБО виступає за імплементацію 75-ї директиви, проте досі не прораховано, які ризики це несе для економіки України.

"Загроза заключається в тому, що Міністерство екології не проробило питання: а які економічні ризики несе ухвалення цього проекту. Якщо підприємства будуть вимушені провести модернізацію, але залишать без надійної заробітної плати своїх робітників - це питання балансу. І це питання прогнозу. Тому загрозу економічній безпеці ми розглядаємо насамперед в цьому контексті", - пояснив Соловйов.

Саме тому, переконаний він, в проект мають бути внесені зміни - передусім у частину введення збірника найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ). Також має бути збільшено термін переходу на нові норми - з 4 до 7 років.

"Безумовно, є питання значного забруднення довкілля. Але у тому РНБО має побажання, щоб Міністерство екології запропонувало план поетапного переходу галузей економіки на найкращі доступні технології та методи управління. Також я маю надію, що приватний бізнес розуміє всю серйозність питання. Тому сім років - термін, який максимально визначений цим законодавством, - буде більш ніж достатнім, щоб промисловість України перейшла на європейські норми. Прошу врахувати ці зауваження", - резюмував він.