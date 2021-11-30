Необхідно використовувати всі можливості для діалогу з Росією по Україні, - Маас

Німеччина виступає за використання всіх можливостей для діалогу з Росією щодо ситуації на кордоні з Україною. Берлін зажадав від Москви прозорості пересування російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса.
"Ми повинні використовувати всі можливості для діалогу з Росією в НАТО", - написав Маас в Twitter за підсумками зустрічі глав МЗС країн-учасниць Альянсу.
Маас підкреслив, що всі країни вимагають від Москви прозорості пересування російських військ. При цьому міністр зазначив, що в разі порушення територіального суверенітету України Росія зіткнеться з серйозними економічними і політичними наслідками.
Він також додав, що в ході зустрічі міністрів відбувся перший обмін думками про нову стратегічну концепцію НАТО. "Ми хочемо розширити роль Альянсу в політичній координації. Роззброєння має стати пріоритетом", - уточнив Маас.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про готовність країн-учасниць Альянсу ввести проти Росії санкції, в тому числі в разі агресії проти України.
Зазначимо, за даними української розвідки Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого.