Необхідний мораторій на зміну цін на послуги "Укрзалізниці" на час кризи, - експерт

На період кризи необхідно ввести мораторій на зміну цін на послуги "Укрзалізниці". Про це в коментарі журналістам заявила президент асоціації "Укрведтранс" Наталія Петриченко, коментуючи ініціативу "Укрзалізниці" щодо зміни договору на надання послуг з перевезення вантажів на залізниці, передає РБК-Україна.

Петриченко вважає, що в умовах кризи надзвичайно важливо зберегти ритмічність роботи залізничного транспорту, а введення нових правил перевезення вантажів, які заплановані УЗ з 1 квітня, може призвести до зупинки вантажоперевезень.

"Вантажні перевезення повинні виконуватися в повному обсязі, тому що це все залежить робочі місця, економіка. Тому обов'язково потрібно зберігати всі по максимуму. Але те, що зараз відбувається з підписанням договору на організацію перевезення, який запропонувала "Укрзалізниця" з 1 квітня цього року, може призвести до того, що перевезення будуть зупинені. Підприємства не зможуть, не мають можливості перепідписати ці договори, оскільки з бізнесом узгодження його положень не було виконано належним чином. "Укрзалізниця" у такому випадку, користуючись своїм монопольним становищем, нав'язує послуги, які в цьому випадку бізнесу просто не потрібні", - розповіла Петриченко.

На її думку, до поліпшення ситуації в економіці необхідно встановити мораторій на зміну умов надання послуг "Укрзалізницею", що дозволить вантажовідправникам з меншими втратами пройти кризу.

"На зміну тарифів, зміну цін на ті ж послуги Укрзалізниці, як-то ремонт вагонів, вільні тарифи, тобто, все, що вони надають. Тобто, все, що пов'язано з тарифоутворенням, ціноутворенням, зміною порядку надання послуг Укрзалізниці, перевізником, вони повинні бути зараз припинені. Повинен бути мораторій як мінімум до зміни на краще ситуації в країні та в економіці в цілому", - підкреслила Петриченко.

Нагадаємо, раніше екс-заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи "Укрзалізниці" залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна підіймати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базовим галузям.

Своєю чергою президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков вважає, що введення з 1 квітня нових правил вантажоперевезень від "Укрзалізниці" призведе до збільшення витрат для підприємств гірничо-металургійного комплексу на сотні мільйонів гривень.