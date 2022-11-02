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Необходимо нацелиться на золото. У Зеленского призвали к новым санкциям против РФ

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призывает ввести против России ряд новых санкций, которые ударят по добыче, производству и экспорту российского золота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Офиса президента.

"Необходимо ввести жесткий экспортный контроль над поставками России оборудования, необходимого для добычи и производства золота. Также нужны санкции в отношении производителей такого оборудования, еще не ушедших с рынка России", - заявил он.

Кроме того, Ермак отметил, что важно ударить санкциями по экспорту российского золота из таких юрисдикций, как Сингапур, который является хабом для золота.

Он добавил, что пока Сингапур не очень активно санкционировал РФ.

"Необходимо нацелиться на российскую золотодобывающую и производственную отрасль, а также разнообразные брокерские компании, посредников и перепродавцов золота. Необходимо усиливать давление", - подчеркнул глава ОП.

Напомним в прошлом месяце Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Этот пакет является ответом на войну России против Украины, в том числе незаконную аннексию украинской территории на основе фиктивных "референдумов", мобилизации дополнительных войск и открытых ядерных угроз.

Подробнее о новом пакете санкций ЕС - в материале РБК-Украина "Восьмой круг санкций. Доходы России упадут, а Китай может быть удовлетворен".

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