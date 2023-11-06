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Необходимый шаг. В Белом доме объяснили перебрасывание атомной субмарины на Ближний Восток

Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Перемещение подлодки класса "Огайо" на Ближний Восток является необходимостью в рамках сдерживания сторон от расширения конфликта.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Я просто скажу вам в общих чертах, что мы продолжим корректировать позицию наших сил в регионе", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что такой шаг необходим для защиты войск и объектов США в регионе, а также передать "мощный месседж сдерживания" любой стороне, которая захочет эскалации конфликта.

Подводные лодки типа "Огайо"

Подводные лодки типа "Огайо" - это серия американских стратегических атомных подводных лодок третьего поколения. Они составляют базу стратегических наступательных ядерных сил, даже постоянно выходят на боевое патрулирование, проводя в море 60 % времени.

С 2002 года это единственный тип ракетоносцев, находящийся на вооружении ВМС США. В настоящее время 14 из 18 подлодок серии имеют на вооружении по 24 межконтинентальных баллистических ракеты типа "Трайдент".

Поддержка США Израиля

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября США заявили о направлении в регион авианосной группы. Позже туда прибыл и авианосец USS Dwight D. Eisenhower. Также Соединенные Штаты перебросили в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15.

По словам главы Пентагона, отправление USS Dwight D. Eisenhower в Восточное Средиземноморье – это часть усилий США по сдерживанию враждебных действий против Израиля или любых усилий, направленных на расширение этой войны после нападения ХАМАСа на Израиль.

Кроме того, США заявляли, что направили в Израиль самолеты со средствами ПВО и боеприпасами.

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