Став відомий склад збірної України з тенісу на матч Кубка Девіса проти Барбадосу
фото: збірна України з тенісу (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Збірні України та Барбадосу оголосили склади на матч Кубка Девіса за право залишитись у Першій світовій групі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Федерації тенісу України.
Склад збірної України:
- Ілля Марченко (№222 світового рейтингу одиночного)
- Віталій Сачко (№228)
- Олексій Крутих (№396)
- Денис Молчанов (№77 світового парного рейтингу)
- В'ячеслав Белінський (№1992 світового рейтингу одиночного)
Склад збірної Барбадосу:
- Даріан Кінг (№390 світового рейтингу одиночного)
- Хейден Льюіс
- Меттью Фостер-Іствік (№1879 світового парного рейтингу)
- Кайпо Маршалл
Матчева зустріч між Україною та Барбадосом відбудеться 4-5 березня.
Початок матчів:
П’ятниця – об 11:00
Субота – о 10:30
Нагадаємо, що домашній матч збірної України в Кубку Девіса відбудеться в Туреччині.
Додамо, що Еліна Світоліна поступилася в стартовому матчі турніру WTA-1000 в Досі.