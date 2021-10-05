Німецький регулятор вимагає у "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС. Це, зокрема, стосується питань недискримінаційного доступу до мережі та інтеграції інтерконектора в зону німецького ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

"Федеральне мережеве агентство сьогодні попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та, у разі необхідності, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу", - йдеться у повідомленні німецького регулятора (Bundesnetzagentur, BNetzA).

У регуляторі повідомили, що зробили запит, оскільки неможливо виключити, що операції можуть розпочатися найближчим часом.