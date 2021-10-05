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Німецький регулятор вимагає у "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС

Автор: Анастасія Рокитна

Німецький регулятор вимагає у "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС. Це, зокрема, стосується питань недискримінаційного доступу до мережі та інтеграції інтерконектора в зону німецького ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Федеральне мережеве агентство сьогодні попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та, у разі необхідності, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу", - йдеться у повідомленні німецького регулятора (Bundesnetzagentur, BNetzA).

У регуляторі повідомили, що зробили запит, оскільки неможливо виключити, що операції можуть розпочатися найближчим часом.

Нагадаємо, США продовжать виступати проти "Північного потоку-2".

Зазначимо, Данія дала "зелене світло" для запуску російського "Північного потоку-2".

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Північний потік-2Германия